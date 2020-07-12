خطاب رسمي من الأهلي للبرلمان المصري اعتراضًا على تصريحات رئيس الزمالك
أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب المصري، اعتراضًا منه على التصريحات الأخيرة التي أهان فيها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مسئولي القلعة الحمراء.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد تقدمت أيضاً صباح اليوم ببلاغ جديد إلى النائب العام بهدف إصدار عقوبات رادعة لرئيس الزمالك الذي تطاول في أكثر من مناسبة سابقة على جميع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء وخاصة الكابتن محمود الخطيب.
وإليكم الآن نص الخطاب الرسمي المرسل من النادي الأهلي إلى البرلمان اليوم:
- الأهلي يوجه نداءً للدولة وقياداتها ويطالب رئيس مجلس النواب بإعلان موقفه من إهانة رئيس الزمالك لمائة مليون مصري.
- وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي نداءً أخيراً إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها، مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي سب البلد وأهان مائة مليون مصري.
- ويرى ليس من بينهم رجلاً عندما قال في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس: بلد مفهاش راجل، على الطلاق البلد دي مفهاش راجل”، وهذا البلد هي مصر الوطن بخلاف شتائم وخوض في الأعراض وإساءات للأسر والعائلات بحق رئيس النادي الأهلي وكثيرين.
- وقال الكابتن محمود الخطيب في خطابه اليوم لرئيس مجلس النواب، عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض، وكل هذا لم يحرك ساكنًا، وكأن رئيس الزمالك فوق القانون، في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائمًا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه لا يوجد شخص فوق القانون.
- وجاء في الخطاب أيضاً أن عدم محاسبة رئيس الزمالك على جرائمه السابقة وإحتمائه بالحصانة البرلمانية جعلته يتمادى في تجاوزاته التي فاقت كل الحدود.
- حتى جاء الفيديو الأخير والذي تم تصويره داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأى من الجمهور، وسب فيه كل المصريين بلا استثناء بعبارات يعف اللسان عن ذكرها، وطالب رئيس الأهلي بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان، مؤكداً أنه وكل الشرفاء في هذا الوطن لن يقبلوا بهذه الإهانات، ومجلس الشعب ذاته لن يقبل بحماية من أهان الشعب.
- على رئيس مجلس النواب أن يعلن موقفه من للرأي العام من هذه الإهانات التي شملت عموم المصريين، والذي يرى رئيس الزمالك ليس من بينهم رجلاً.