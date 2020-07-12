خطاب رسمي من الأهلي للبرلمان المصري اعتراضًا على تصريحات رئيس الزمالك

خطاب رسمي من الأهلي للبرلمان المصري اعتراضًا على تصريحات رئيس الزمالك

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب المصري، اعتراضًا منه على التصريحات الأخيرة التي أهان فيها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مسئولي القلعة الحمراء.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تقدمت أيضاً صباح اليوم ببلاغ جديد إلى النائب العام بهدف إصدار عقوبات رادعة لرئيس الزمالك الذي تطاول في أكثر من مناسبة سابقة على جميع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء وخاصة الكابتن محمود الخطيب.

وإليكم الآن نص الخطاب الرسمي المرسل من النادي الأهلي إلى البرلمان اليوم: