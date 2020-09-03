خطة عودة المدارس بمصر في ظل فيروس كورونا

أكد مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية شديدة.

وأوضح مستشار الرئيس أن الحكومة تسعى لعدم وجود تكدسات داخل المدارس والجامعات لحماية الطلاب.

وأضاف “تاج الدين” “نتابع ما يحدث علميا لحظة بلحظة فيما يخص كورونا وتطورات الأزمة عالميا، بالإضافة لتطبيق أحدث المعايير الطبية لمواجهة أزمة كورونا”.

وأوضح “تاج الدين” أنه لا يوجد دواء مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وأن كل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها مصر يشيد بها جميع المنظمات الطبية العالمية.