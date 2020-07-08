خطوات التقديم على العداد الكودي الجديد من موقع وزارة الكهرباء .. 3 مستندات أساسية

باتت شريحة كبيرة من المواطنين في الشارع المصري ترغب في الحصول على العداد الكودي الجديد الذي تقدمه الشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك عوضاً عن العداد العادي القديم الذي نال العديد من الانتقادات طوال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع الفاتورة الخاصة بالاستهلاك في الكثير من الأحيان.

ويختلف العداد الكودي الجديد تماماً عن العداد العادي القديم، ويكفي الإشارة فقط إلى أن العداد الجديد لن يجعلك في حاجة إلى انتظار محصل شركة القابضة لكي يحصل على قراءة العداد، كما لن تكون مجبراً على إدخال القراءة عبر شبكة الإنترنت ثم دفع فاتورة الكهرباء من المنافذ المختلفة.

ويرجع ذلك لأن العداد الكودي الجديد يعمل بنظام الكارت الذكي، أي أن كل ما يتوجب عليه فعله هو شحن ذلك الكارت من خلال إضافة الرصيد عليه من أي منفذ متوفر به خدمة فوري، ثم إدخال الكارت مباشرة في العداد الكودي المتواجد داخل المنزل حتى يتم شحن الكهرباء على الفور.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن العداد الكودي الجديد يمنحك فرصة التعرف على المبلغ المتبقي في رصيدك على مدار الشهر بأكمله، كما يجعلك مطلعاً أيضاً على قيمة استهلاكك بصفة يومية أو حتى على مدار الساعة إن أردت ذلك، ويوضح لك في الوقت ذاته مستوى الشريحة التي وصلت لها سواء الأولى أو الثانية أو ما يليها بحسب حجم الاستهلاك.

ويكمن العيب الرئيسي في العداد الكودي الجديد هي مسألة انقطاع الكهرباء عن المنزل في حالة عدم شحن رصيد إضافي فوراً عقب اقتراب نهاية الرصيد المتواجد في العداد، علماً بأن الشركة القابضة للكهرباء سبق وأن أكدت أن ذلك الإنذار سوف يليه قطعاً للكهرباء ثم إعادتها مرة أخرى إلى غاية نهاية الرصيد الأساسي.

وأكدت أيضاً أن انقطاع الكهرباء من المستحيل حدوثه خلال فترة الليل أو في المناسبات والعطلات الرسمية، وهي الأمور التي تأكد الجميع من عكسها تماماً عقب الاعتماد على العداد الكودي الجديد، وبالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال أفضل بكثير من العداد العادي القديم.

وإليكم الآن خطوات التقديم على العداد الكودي الجديد بناءً على ما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء: