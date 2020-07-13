خطوات تحويل السيارة إلى غاز طبيعي بعد قرار السيسي بإلغاء السياراة العاملة بالبنزين

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن يتم وقف تراخيص سيارات البنزين الجديدة، على أن تستبدل بسيارات تعمل عبر الغاز الطبيعى، وذلك ضمن خطة الدولة من أجل أن تحافظ على البيئة ومواردها الإقتصادية.

أما خطة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي فوضعتها وزارة التجارة والصناعة إذ يعمل تحويل السيارات إلى الغاز على توفير 50% من قيمة الوقود.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجود شبكة محطات غاز في كل أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة البترول، حيث سيكون هناك 366 محطة تمويل غاز طبيعى كمرحلة أولى لتطبيق منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

خطوات تحويل السيارة من بنزين لغاز طبيعي سوف تحدث من خلال تكنولوجيات جديدة.

سيكون هناك بعد اقتصادي عند تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو إتاحة وسيلة نقل مناسبة للمواطنين، وسوف يشمل قرار التحويل سيارات الأجرة والملاكي والميكروباص.

وأكدت زيرة التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية، أن من يستخدم بنزينًا بمبلغ يصل إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، فسكون المبلغ عند استخدام الغاز نحو ألفي جنيه، مشيرة إلى أن السيارات التي تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها للعمل بالغاز، وسيجرى “تخريد” السيارات المتقادمة.

وأوضحت وزيرة التجارة أن هناك برامج تمويلية من أجل منح المواطنين سيارات جديدة، مشيرة إلى أن الدولة وضعت برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال عدة بنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، موضحة أن قيمة التحويل ستبلغ من 8 إلى 12 ألف جنيه، تسدد بالتقسيط بـ”مبالغ زهيدة” على فاتورة الغاز.

وهناك نحو 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، من أجل تحويل السيارات للعمل بالغاز، وسيجرى إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة تبلغ نحو مليار جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال افتتاحه عددا من المشروعات، أمس الأحد أن الدولة لن تصدر أي قرار بمنح تراخيص للسيارات الجديدة إلا والسيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إنه من حق الدولة ألا ترخص السيارات الجديدة إلا بعد تحويلها إلى الغاز، وذلك من أجل تنظيم شؤون حياة الشعب، “بنخلي بالنا من شعبها”.

وقال الرئيس السيسي للدكتور محمد معيط وزير المالية: “أنت بتخاف على الفلوس أوي، ولا بد من لذا ليتبذلوا جهد أكثر من كده” ، مؤكدا أهمية منح فائدة صفرية لبرامج محددة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، فعاليات عدد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.