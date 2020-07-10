خطوات.. كيف تحصل على “نادي القرن الحقيقي” بـ117 جنيها على طريقة مرتضى منصور؟

مفاجأة أعلنها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اليوم الجمعة، كان قد وعد بها جماهير ناديه، وقال في مقطع فيديو بثه على موقع نادي الزمالك، إنه سجَّل شعار “نادي القرن الحقيقي لكرة القدم” في وزارة التموين، متمنيا أن يحتفل جمهور نادي الزمالك في القلعة البيضاء بـ”نادي القرن الحقيقي” بالعلامة المسجلة.

وطالب رئيس الزمالك، عقب إعلانه، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإزالة لافتات نادي القرن من مقرات القلعة الحمراء؛ لأنه لم يحدد “نادي القرن في إيه؟”.

وأظهر رئيس الزمالك ورقة في مقطع الفيديو، يثبت من خلالها تسجيل ملكية فكرية لشعار النادي الجديد “نادي القرن الحقيقي”، وظهرت تكلفة تسجيل العلامة والتي تبلغ نحو 117 جنيها فقط.

وحدد جهاز تنمية التجارة الداخلية طريقة تسجيل العلامات التجارية، والمستندات المطلوبة لتسجيل العلامة، وهي تتمثل في:

– طلب تسجیل تصمیم أو نموذج صناعي.

– ٤ صور من التصمیم أو النموذج الصناعي.

– مستخرج من السجل التجاري أو عقد التأسیس أو النظام القانوني.

– صورة من التصمیم أو النموذج الذي أُودع في دولة أجنبیة مصدقًا علیھا من مكتب الملكیة الصناعیة فيها.

وعن خطوات تسجيل العلامة التجارية، فإنها تتمثل في:

– مراجعة المستندات واستلامها.

– عمل نسخة من الطلب “بناء على رغبة طالب التسجیل”.

– تقدیر رسوم تقدیم الطلب.

– تحدید رقم متتابع، سنویا، للطلب ويكون ذلك طبقًا للأولویة.

– إدخال بیانات الطلب على الحاسب الآلي.

– قید بیانات الطلب في السجل.

– فتح ملف لمستندات الطلب.

وبعدها تلك الخطوات، يُقدم طلب تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك إلى مصلحة التسجيل التجاري، وذلك بشرط على ألا يتجاوز عدد التصميمات أو النماذج الخمسين.

ويدخل تقديم الطلب مرحلة الفحص، ثم يتخذ القرار بشأن الطلب “قبول أو رفض”، ويرسل القرار إلى مقدم الطلب عن طريق البريد باشتراطات القبول أو أسباب الرفض، على أن يجرى الرد من قبل مقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ وصول القرار، ويشهر عن التصميم لمدة 60 يوما، في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، خلال فترة الإشهار، عن العلامة يحق لمن يهمه الأمر، الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

ويكون لمقدم الطلب له الحق في التظلم من قرار الإدارة بالرفض خلال 30 يوما، من تاريخ استلام قرار تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي، وتمتد الحماية القانونية للتسجيل لمدة 10 سنوات، اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن تجديدها لمدة 5 سنوات أخرى.

وتعد العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا مميزًا، إضافة إلى أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.