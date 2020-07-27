خفض جديد بأسعار الفائدة في البنك الأهلي

قال المدير التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، كريم سوس، إن البنك الأهلي قرر خفض أسعار الفائدة 1% على القرض الشخصي، وإلغاء المصاريف الإدارية عليه، وأيضا خفض البنك الاهلي أسعار الفائدة بنسبة 3% على بطاقات الائتمان.

وأطلقت الحكومة المصرية أمس الأحد مبادرة “مايغلاش عليك”، وذلك تحفيزاً للاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك ناصر.

وقال المدير التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي، اليوم الاثنين، إن أي عميل يحصل على قرض شخصي أو التقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي سوف يتمتع بخفض أسعار الفائدة خلال أول 3 شهور من بدء إطلاق المبادرة.

وتراجعت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، من 19% إلى 16% متناقصة بعد قرار البنك بخفض الفائدة ليتصدر البنك الأهلي المصري، قائمة البنوك في إتاحة أسعار فائدة مميزة على بطاقات الخصم، والقروض الشخصية.

وتراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بنسبة 1% على جميع البرامج المختلفة بالبنك الأهلي سواء بضمان تحويل الراتب أو القسط للموظفين في القطاع الخاص، أو الحكومي، وكذلك على برنامج تمويل أصحاب المهن الحرة.

وقال كريم سوس في تصريحات سابقة له، إن البنك يخطط لزيادة محفظة التجزئة إلى 137 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة 100 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي.

وسجلت عدد بطاقات الائتمان في البنك الأهلي المصري زيادة ملحوظة، لتصل إلى 1.5 مليون بطاقة، وذلك لتوسع البنك في ميكنة المدفوعات، طبقا لاستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي المصري.

وتضم مبادرة “مايغلاش عليك” عدد من السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.