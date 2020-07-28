“خليكم أسود” .. أهم تصريحات الرئيس السيسي اليوم حول سد النهضة

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور افتتاح مجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي، وشهد الافتتاح حضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

حيث تم افتتاح مجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وتطرق الرئيس السيسي، خلال افتتاح مدينة الروبيكي، للحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، من خلال الإدلاء بعدد من التصريحات الهامة للرد على اسئلة واستفسارات المواطن المصري القلق على مستقبل مياه النيل، ونرصد لكم أبرز ما قاله الرئيس السيسي في التالي:

أنتم قلقون جدًا تجاه أزمة سد النهضة وأنا معكم.

القلق والخوف شيء طبيعي لأن الأمر متعلق بحياتنا.

أطمئنكم على قضية سد النهضة لعدالة قضيتنا.

نحن مع إثيوبيا في تحقيق التنمية لكن دون التأثير على حياتنا.

مصر تخوض معركة تفاوض مع إثيوبيا، ومتقعدوش تتكلموا كتير وتهددوا حد.

كل ما تقلقوا وتخافوا اشتغلوا أكتر عشان تبقوا جامدين وأقوياء.

خليكم أسود، الأسد محدش بياكل أكله، كل واحد في موقعه يبقى أسد صغير، وكلنا هنبقى أسد كبير.

يتم التفاوض حاليًا على ملء وتشغيل سد النهضة، ونتمنى الوصول إلى اتفاق حول ذلك، وسنستمر في هذا الأمر.

اللي بيسأل لو منجحناش في التفاوض إيه اللي هيحصل، لا إن شاء الله هننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول إلى اتفاق على الأقل يحقق مصالحنا.

الاهتمام بأزمة سد النهضة طبيعي، لكن الناس بتتكلم في موضوع أو مسار مش في مصلحة الدولة.

يذكر أن أثيوبيا أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من ملئ سد النهضة الأثيوبي دون اتفاق مع مصر والسودان، حيث لازالت المفاوضات مستمرة بين الأطراف الثلاثة للوصول لحل ثلاثي حول الخلافات على سد النهضة الأثيوبي.