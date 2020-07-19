درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 يوليو 2020 على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 يوليو 2020 على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 19 يوليو 2020، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف شمالًا معتدل جنوبًا في الليل.

وتكون هناك شبورة مائية خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وخاصة الطرق الزراعية.

ومن المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين مناسبتين لكافة عمليات الصيد والملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 34 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 35 22

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 22

العريش 31 23

رفح 30 23

رأس سدر 37 25

نخل 35 20

نويبع 36 29

طابا 35 28

كاترين 33 20

الطور 32 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 38 25

قنا 39 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

ادفو 39 28

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 39 25

شلاتين 38 28

أبو رماد 38 28

حلايب 35 30

رأس حدربة 37 29