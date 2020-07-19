درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 يوليو 2020 على محافظات ومدن مصر
بيان درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 19 يوليو 2020، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف شمالًا معتدل جنوبًا في الليل.
وتكون هناك شبورة مائية خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وخاصة الطرق الزراعية.
ومن المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين مناسبتين لكافة عمليات الصيد والملاحة.