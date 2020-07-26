درجات الحرارة اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 26 يوليو 2020، في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، و شبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ 80 % .

ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 25

بلطيم 32 25

مطروح 30 20

السلوم 32 20

سيوة 36 22

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 37 20

السويس 36 22

العريش 32 23

رفح 32 23

رأس سدر 39 25

نخل 38 20

نويبع 40 28

طابا 37 26

كاترين 36 21

الطور 36 25

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 41 29

مرسى علم 38 30

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 23

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 43 30

أسوان 43 31

ادفو 43 30

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 40 29

أبو رماد 39 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30