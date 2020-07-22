درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 في محافظات ومدن مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية غربا.. بينما يكون الطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وليلا.. يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

درجات الحرارة اليوم في القاهرة 34 24

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 24

درجات الحرارة اليوم في وادي النطرون 34 23

درجات الحرارة اليوم في طنطا 34 23

درجات الحرارة اليوم في شبين الكوم 34 23

درجات الحرارة اليوم في دمنهور 33 23

درجات الحرارة اليوم في بلطيم 30 24

درجات الحرارة اليوم في مطروح 28 21

درجات الحرارة اليوم في السلوم 30 20

درجات الحرارة اليوم في سيوة 36 22

درجات الحرارة اليوم في بورسعيد 31 25

درجات الحرارة اليوم في دمياط 31 24

درجات الحرارة اليوم في الزقازيق 34 24

درجات الحرارة اليوم في المنصورة 33 24

درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية 36 21

درجات الحرارة اليوم في السويس 35 22

درجات الحرارة اليوم في العريش 32 23

درجات الحرارة اليوم في رفح 31 22

درجات الحرارة اليوم في رأس سدر 36 25

درجات الحرارة اليوم في نخل 36 22

درجات الحرارة اليوم في نويبع 40 28

درجات الحرارة اليوم في طابا 37 28

درجات الحرارة اليوم في كاترين 36 22

درجات الحرارة اليوم في الطور 34 25

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ 41 30

درجات الحرارة اليوم في الغردقة 39 30

درجات الحرارة اليوم في مرسى علم 39 30

درجات الحرارة اليوم في الفيوم 36 24

درجات الحرارة اليوم في بني سويف 36 24

درجات الحرارة اليوم في المنيا 37 24

درجات الحرارة اليوم في أسيوط 38 24

درجات الحرارة اليوم في سوهاج 39 25

درجات الحرارة اليوم في قنا 41 28

درجات الحرارة اليوم في الأقصر 42 31

درجات الحرارة اليوم في أسوان 43 31

درجات الحرارة اليوم في إدفو 42 30

درجات الحرارة اليوم في أبوسمبل 40 29

درجات الحرارة اليوم في الوادي الجديد 40 29

درجات الحرارة اليوم في شلاتين 39 28

درجات الحرارة اليوم في أبورماد 38 28

درجات الحرارة اليوم في حلايب 36 30

درجات الحرارة اليوم في رأس حدربة 35 30