درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 على محافظات ومدن مصر

ننشر درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

درجات الحرارة اليوم في القاهرة 34 24.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 24.

درجات الحرارة اليوم في وادي النطرون 34 24.

درجات الحرارة اليوم في طنطا 34 24.

درجات الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 23.

درجات الحرارة اليوم في دمنهور 33 23.

درجات الحرارة اليوم في بلطيم 30 24.

درجات الحرارة اليوم في مطروح 28 21.

درجات الحرارة اليوم في السلوم 30 20.

درجات الحرارة اليوم في سيوة 35 22.

درجات الحرارة اليوم في بورسعيد 31 24.

درجات الحرارة اليوم في دمياط 31 24.

درجات الحرارة اليوم في الزقازيق 34 24.

درجات الحرارة اليوم في المنصورة 33 23.

درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية 36 22.

درجات الحرارة اليوم في السويس 35 22.

درجات الحرارة اليوم في العريش 32 23.

درجات الحرارة اليوم في رفح 31 22.

درجات الحرارة اليوم في رأس سدر 31 25.

درجات الحرارة اليوم في نخل 34 20.

درجات الحرارة اليوم في نويبع 38 29.

درجات الحرارة اليوم في طابا 37 28.

درجات الحرارة اليوم في كاترين 35 20.

درجات الحرارة اليوم في الطور 35 25.

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ 40 30.

درجات الحرارة اليوم في الغردقة 40 28.

درجات الحرارة اليوم في مرسى علم 38 29.

درجات الحرارة اليوم في الفيوم 35 24.

درجات الحرارة اليوم في بني سويف 36 24.

درجات الحرارة اليوم في المنيا 37 24.

درجات الحرارة اليوم في أسيوط 39 24.

درجات الحرارة اليوم في سوهاج 40 25.

درجات الحرارة اليوم في قنا 42 26.

درجات الحرارة اليوم في الأقصر 42 28.

درجات الحرارة اليوم في أسوان 43 28.

درجات الحرارة اليوم في إدفو 44 28.

درجات الحرارة اليوم في أبو سمبل 42 26.

درجات الحرارة اليوم في الوادي الجديد 40 25.

درجات الحرارة اليوم في شلاتين 39 28.

درجات الحرارة اليوم في أبو رماد 38 28.

درجات الحرارة اليوم في حلايب 37 30.

درجات الحرارة اليوم في رأس حدربة 37 30.

اقرأ أيضاً.. توقعات الأرصاد لطقس عيد الأضحى المبارك.