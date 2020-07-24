درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 بمحافظات ومدن مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، حيث توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 24

بلطيم 33 25

مطروح 29 21

السلوم 31 20

سيوة 34 21

بورسعيد 31 23

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 38 20

نويبع 37 29

طابا 38 28

كاترين 37 22

الطور 35 26

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 38 24

بني سويف 38 23

المنيا 39 22

أسيوط 40 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 29

إدفو 41 30

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 40 29

أبو رماد 38 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30