«دموع في أولد ترافورد».. محمد صلاح يكشف سبب بكائه بعد مواجهة مانشستر يونايتد

بكى المهاجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، في غرفة خلع ملابس ملعب “أولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر، إذ إنه لم يتمالك نفسه وانهمرت دموعه بعد مواجهة مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

جاء ذلك بعد تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد سلبيًا؛ ليفقد الريدز بعد هذه المباراة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، ويفقد البطولة في النهاية بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

وأكد صلاح، في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”، أن نتيجة هذه المباراة كانت مؤلمة ومخيبة للآمال، مؤكدا أنه عقب المباراة دخل غرفة الملابس، ووضع منشفة على رأسه وبدأ في البكاء: “في تلك اللحظة شعرت فيها بأننا خسرنا الدوري الإنجليزي الممتاز.. فلم يكن لدينا الحظ الموسم الماضي”.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح شارك في التشكيل الأساسي للقاء لكنه ظهر بصورة سيئة؛ ليخرج في الدقيقة 79، وواجه بعدها انتقاداتٍ من مديره الفني يورجن كلوب.

يشار إلى أن ليفربول توّج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” الموسم الحالي، لأول مرة، منذ 30 عامًا.