رئيس البرلمان يهدد أي قوى خارجية تفكر في التعدي على ثروات مصر الطبيعية

حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري على توجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة اليوم الإثنين لكافة القوى الخارجية المعادية للدولة المصرية، وذلك في حالة فكر أي منها في الاقتراب من ثروات مصر الطبيعية سواء في البحر الأحمر أو حتى في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الدكتور علي عبدالعال على هامش كلمته اليوم خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الدولة المصرية لها السيادة الكاملة على بعض المناطق الواعدة المليئة بالبترول والغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار أيضاً إلى أن بعض الخارجين عن القانون حاولوا في الفترة الماضية أن يتحرشوا بهذه المناطق لما تمتلكه من ثروات طبيعية كثيرة، إلا أن هذه المناطق متواجدة ضمن الحدود الإقليمية للدولة المصرية مما يمنحها السيادة الكاملة لاستغلالها.

وشدد رئيس مجلس النواب في حديثه على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال باقتراب أي معتدي من هذه المناطق ضمن الحدود المصرية، ومن يفعل ذلك سوف تقطع له يديه إضافة إلى قدميه.