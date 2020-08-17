رئيس الزمالك يتقدم ببلاغات ضد الخطيب وكهربا وآخرين

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن تقدمه ببلاغات للنائب العام ضد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ولاعب القلعة الحمراء، محمود عبد المنعم كهربا.

ووفقًا لما نشره موقع نادي الزمالك الرسمي، فإن منصور تقدم ببلاغات ضد الخطيب وكهربا وآخرين، تضمن قيام المذكورين بنشر مقطع مصور مفبرك تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وشدد مرتضى منصور في بلاغاته “أن المقاطع تم خلالها تركيب صوت مزور له على صورتها ، بغرض التلفيق والكيد ضده”.

وحسب ما جاء في موقع نادي الزمالك الرسمي، فإن البلاغ يأتي استنادا إلى إثبات شهادة كلًا من أحمد عادل وشريفه الفار عضوي المجلس وكذلك الحارس الخاص والذين أثبتوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظية من مرتضى منصور أثناء جولتهم معه بالنادي”.

وأكد “منصور ” أن البلاغ قدم صحة بلاغه ضد المذكورين سلفا في حين لم يقدم الخطيب سوي فيديو مفبرك ، ثبت عدم صحته بشهادة الشهود والتقرير الفنى، المرفق بالبلاغ رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٠ حصر تحقيق نيابه استئناف القاهره، والمقيد برقم ٢٩٩٠٢ لسنه ٢٠٢٠ عرائض النائب العام.