رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية يحذر من نزول البحر.. اللى هيغرق مش هيلاقى حد ينقذه

قال اللواء رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جمال رشاد، إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ في ظل إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، وناشد المواطنين إدراك خطورة النزول إلى البحر وهي مغلقة وبدون خدمات الإنقاذ، متابعًا: “اللى هيغرق مش هيلاقى حد ينقذه”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن معظم المواطنين الذين نزلوا شاطئ أبو قير العام من السكان الذين يعيشون في المنطقة السكنية المواجهة لشاطئ أبو قير، وتم التعامل مع المصطافين وإخلاء الشاطئ بعد وصول المحافظ إليه.

وتابع: “عودنا اللواء محمد الشريف منذ 8 أشهر على اقتحام المناطق البعيدة والنائية لاحتمالية وجود بعض المشاكل بها، والأجهزة التنفيذ تبذل مجهودًا ضخمًا للحفاظ على حياة المواطنين الذين لا يلتزمون بقرار الغلق”.