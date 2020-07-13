رئيس “المناعة” بالمصل واللقاح يكشف سبب تراجع الإصابات بكورونا في مصر

أعلن رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أمجد الحداد، تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في مصر، مشيرا إلى أن هناك 3 تفسيرات، يتمثل أولها في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس التاجي، من خلال التزام المواطنين بارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وقال الحداد، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم، إن سبب انخفاض الإصابات الثاني يتمثل في وعي المواطن، والتي دفعته لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وذلك بعدما شعر المواطن بالخطر.

وأضاف أن المواطنين بدأوا في ارتداء الكمامات، وطبقوا قواعد التباعد الاجتماعي في جميع المناطق، موضحا أن الكمامة أصبحت شيئا ضروريًا في حياتنا وأسلوب حياة، وذلك لأن فيروس كورونا لا علاج له محدد حتى الآن ولا يوجد أي حل سوى الوقاية.

وتابع بأن السبب الثالث هو وصول الفيروس إلى ذروته، إذ قلت قوة الفيروس خلال الفترة الحالية، حيث إنه مثل أي مرض فهو يتحور ثم يصبح أكثر ضعفا، مشيرا إلى أنه كلما زاد الفيروس في الانتشار كلما زاد ضعفه، فهي مقولة منطبقة على أي وباء في العالم، وهو ما يحدث في عدد كبير من الدول الأوروبية، ويحدث في مصر.