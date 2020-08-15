رئيس الوزراء المصري ووفد رفيع المستوى في زيارة للسودان

قام السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم السبت الموافق 15 اغسطس 2020، بالتوجه إلى جمهورية السودان الشقيقة، وذلك من اجل مباحثات قضايا سند النهضة الأثيوبي مع السودان الشقيقة.

وأنطلق رئيس الوزراء المصري صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى يضم كل من وزارء:

الكهرباء والطاقة المتجددة

الموارد المائية والري

الصحة والسكان

التجارة والصناعة

عدداً من مسئولي الجهات المعنية

يأتي ذلك ضمن زيارة سريعة تستغرق يوما واحداً؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما فيها ملف سد النهضة الأثيوبي، قبيل بدء عودة المفاوضات مع الجانب الأثيوبي.

ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.