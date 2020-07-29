رئيس الوزراء: تطبيق إجراءات صارمة حال زيادة إصابات كورونا مرة أخرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة المصرية ستقر إجراءات احترازية صارمة، في حال زيادة أعداد إصابات مرضى فيروس كورونا مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقد اليوم بمقر المجلس، أن الحكومة المصرية ستضطر إلى إغلاق بعض الأنشطة حال زيادة الإصابات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، بـ:متابعة كافة (المحاولات) العالمية لتصنيع لقاح لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير حصة مناسبة لمصر، طبقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن”.​