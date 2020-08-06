رئيس الوزراء يحذر من انتكاسة في انتشار فيروس كورونا في مصر

بدأ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي تم انعقاده اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بتهنئة جموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار.

وأشار سيادة رئيس الوزراء إلى تراجع إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الأيام الماضية، مؤكداً على أن الحكومة تواصل العمل من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وحذر سيادته المواطن المصري من التخلي عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وألا يكون الانخفاض في اعداد الإصابات اليومية مبرراً لذلك.

وقد أكد على الاستمرار في الإلتزاك بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم.