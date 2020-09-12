رئيس الوزراء يعلن خصم 25% من غرامات التصالح حال دفعها مرة واحدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء في حال قام المواطن بسداد تكلفة المصالحة كلها بدون تقسيط “كاش”. على مرة واحدة.

وأضاف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية:

الدولة قدمت تيسيرات عدة للمواطنين لإنهاء ملف التصالح مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية لأن كل قيراط يضيع في هذا الأراضي لا يمكن تعويضه أبدا.

وقد قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد لقاء مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بمحافظة القليوبية.

يذكر أن المؤتمر عقد بحضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.