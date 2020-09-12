رئيس الوزراء يعلن قرار جديد بخصوص أسعار مخالفات البناء في جميع القرى

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن قرار جديد بشان أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء في جميع قرى محافظات الدولة المصرية، وذلك أثناء مؤتمر صحفي له اليوم السبت 12 سبتمبر 2020.

واوضح رئيس الوزراء المصري، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية:

نغلب مصلحة الأهالي في الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين في الريف التي تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر في بعض القرى، وكان التوجيه نعلن النهاردة أن قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أي مبنى في الريف المتر فيه بـ50 جنيه فقط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن لقاء مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بمحافظة القليوبية، لتوضيح بعض الحقائق للمواطنين وكذلك الكشف عن قرارات جديدة.

وعقد المؤتمر بحضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.