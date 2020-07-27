رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الأضحى 2020

موعد إجازة عيد الأضحى 2020، والذي يفصل بيننا وبينه أيام قليلة لتبدأ من يوم وقفة العيد يوم الخميس 9 ذي الحجة الموافق 30 يوليو 2020.

موعد إجازة عيد الأضحى

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بأن تكون موعد إجازة عيد الأضحى الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعًا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء.