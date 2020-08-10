رسالة هامة من وزيرة الصحة للمواطنين فوق سن 40 عامًا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 3 مليون مواطن، لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار “100 مليون صحة”، والذي تم انطلاقها في 20 يونيو 2020 وحتى اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين، بحضور مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي، و مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتور محمد حساني، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور محمد ضاحي، ورئيس قطاع الرعاية الأساسية، الدكتورة هناء سرور، و رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور مصطفى غنيمة، وذلك من أجل متابعة مبادرة الرئيس السيسي لعلاج الأمراض المزمنة.

وأكدت وزيرة الصحة إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لعدد 3 مليون مواطن، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لعدد مليون و 800 ألف مريض لمدة تكفي 3 أشهر قادمة من أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك ضمن العدد الذي تم توقيع الكشف الطبي عليه، وبتكلفة شهرية تصل الي 360 مليون جنيه، من ضمنهم 260 ألف قرار علي نفقة الدولة، و مليون و ٥٤٠ ألف قرار تأمين صحي.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن حملة “100 مليون صحة” توفر للمرضى 108 صنف من الأدوية المختلفة ما بينها أدوية الضغط والسكر والسيولة ومخفضات الدهون، وموسعات الشرايين التاجية و الأدوية المنظمة لضربات القلب، من خلال 228 عيادة خارجية، و 321 وحدة صحية ومركز طبي، و 89 سيارة قوافل طبية متنقلة، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “مجاهد” أن وزيرة الصحة وجهت بإدراج جميع المواطنين المستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج لهم من خلال قاعدة بيانات “100 مليون صحة”، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة للمرضى بضرورة حث أسرهم على الكشف عن الأمراض المزمنة.

وتابع “مجاهد” أن وزيرة الصحة قد وجهت أيضًا رسائل على هواتف المواطنين الأكثر من 40 عامًا، وذلك من أجل حثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة متنقلة لتوقيع الكشف عليهم ومتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم، كما يمكنهم معرفة مواعيد عمل الحملة وأقرب مكان لهم عن طريق تطبيق “صحة مصر”، مناشدة المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة متابعة أمراض (القلب، الضغط، السكري)، بالإضافة إلى الكشف عن أمراض “الكلى”.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن المحافظات التي شهدت أعلى نسب من حيث التردد على مبادرة 100 مليون صحة وهي (أسيوط، الجيزة، الشرقية، البحيرة، قنا، المنوفية، الدقهلية)، مضيفًا أن الفئة العمرية الأكثر ترددًا على المبادرة من 40 إلى 60 عامًا.

ولفت “مجاهد” إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة، من أجل دخول وخروج المرضى بالمستشفيات لتشجيع أصحاب الأمراض المزمنة على استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطريقة آمنة، ومنع الاختلاط في ظل أزمة بفيروس كورونا ” كوفيد 19″.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ومراعاة التباعد الاجتماعي، لمكافحة عدوى فيروس كورونا، وإلزام المترددين على المستشفيات بارتداء الكمامة، وغسل الأيدي قبل وبعد توقيع الكشف عليهم بمطهر الكحول.

ووجه “مجاهد” عددًا من النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة، منها الالتزام بأخذ الأدوية في المواعيد المحددة،الابتعاد عن الأغذية التي تحتوي على نسبة أملاح عالية، والابتعاد عن اللحوم المصنعة، وحثهم على تناول الخضروات والفواكه الطازجة، والابتعاد عن الأغذية التي بها نسب عالية من الدهون النباتية، وضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة باستمرار.