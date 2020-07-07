رسمياً .. الأهلي يجدد عقد الثنائي سعد سمير ومحمد الشناوي

أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن تجديد عقد كلاً من النجمين محمد الشناوي إضافة إلى سعد الدين سمير لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في إطار خطة مجلس إدارة القلعة الحمراء للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة القادمة.

وتم تمديد عقد محمد الشناوي حارس المرمى الأساسي للمارد الأحمر لمدة 5 سنوات قادمة، فيما تم تمديد عقد المدافع سعد الدين سمير لمدة 3 سنوات قادمة، مما جعل اليوم الإثنين هو يوم الأخبار السعيدة بالنسبة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعدما تم الإعلان عن التعاقد رسمياً في الساعات الماضية مع النجم طاهر محمد طاهر قادماً من فريق المقاولون العرب.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي بشأن تجديد عقود محمد الشناوي وسعد الدين سمير: