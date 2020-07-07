رسمياً .. الأهلي يجدد عقد الثنائي سعد سمير ومحمد الشناوي
أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن تجديد عقد كلاً من النجمين محمد الشناوي إضافة إلى سعد الدين سمير لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في إطار خطة مجلس إدارة القلعة الحمراء للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة القادمة.
وتم تمديد عقد محمد الشناوي حارس المرمى الأساسي للمارد الأحمر لمدة 5 سنوات قادمة، فيما تم تمديد عقد المدافع سعد الدين سمير لمدة 3 سنوات قادمة، مما جعل اليوم الإثنين هو يوم الأخبار السعيدة بالنسبة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعدما تم الإعلان عن التعاقد رسمياً في الساعات الماضية مع النجم طاهر محمد طاهر قادماً من فريق المقاولون العرب.
وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي بشأن تجديد عقود محمد الشناوي وسعد الدين سمير:
- أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة، كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
- جاء ذلك في ضوء تكليفات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعداداً للمرحلة المقبلة، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتي تعطي للنادي بإخلاص كبير.
- وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه وفقاً لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة.
- وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي في استمرار كلاهما أطول فترة ممكنة.
- وأشار إلى أن الشناوي لم تكن له أي شروط على الإطلاق وجرت الأمور كما هي العادة في الأهلي من تقدير متبادل، أما سعد سمير فقد ضرب المثل والقدوة في الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيداً في قائمة الفريق لظروف الإصابة التي لحقت به، ولكن كان موقفه إيجابياً للغاية ولم يلوح بأي شيء سلبي.
- وكان سعيداً بقرار النادي ومتعاوناً لأقصى درجة ممكنة والاتفاق على بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة، ورحب بالعرض المقدم من النادي دون شروط، وأكد مدير التعاقدات على أن إدارة الأهلي حريصة على تقدير كل أبنائها الذين يعطون بإخلاص.