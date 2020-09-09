رسمياً.. الحكومة ترد على أنباء صرف 1000 جنيه لكل أسرة

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ما تردد عبر الصفحات الوهمية باسم وزارة القوى العاملة على مواقع التواصل الاجتماعي “facebook”، بشأن بدء التقديم وتسجيل استمارة صرف 1000 جنيه لكل أسرة غير صحيح.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن لديها صفحة رسمية على “facebook” تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية” وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.

وأهابت وزارة القوى العاملة بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم نشره على هذه الصفحات والتي تقوم بنشر بعض البيانات، والتي لا تمت للحقيقة بصلة.

وأكدت الوزارة أنها تنشر البيانات الرسمية من خلال موقع الوزارة والصفحة الرسمية المشار إليها.