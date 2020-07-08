رسمياً .. الحكومة تعلن تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة 3 أشهر قادمة

أعلنت الحكومة المصرية بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة 3 أشهر قادمة كما كان متوقعاً، وذلك بناءً على القرار الذي حددته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول.

وجاء ذلك القرار من طرف لجنة التسعير في ظل الأوضاع السيئة للغاية التي يعيشها العالم بأكمله مؤخراً على المستوى الاقتصادي نتيجة استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وإليكم الآن أسعار البنزين المثبتة التي تم التعامل بها في الأشهر الثلاثة الماضية وسوف يتم التعامل بها مجدداً لمدة 3 أشهر قادمة:

لتر البنزين 80 / يصل سعره إلى 6.25 جنيه.

لتر البنزين 92 / يصل سعره إلى 7.50 جنيه.

لتر البنزين 95 / يصل سعره إلى 8.50 جنيه.

ومن جانبه، لا يزال سعر السولار هو نفسه أي 6.75 جنيه لكل لتر، علماً بأن لجنة التسعير سوف تعقد اجتماعها القادم في شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020، على أن يتم تحديد وقتها أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة مع احتمالية تثبيتها مرة أخرى بنسبة كبيرة في ظل استمرار أزمة وباء كورونا.