رسمياً.. الحكومة توافق على إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة ابتداءاً من هذا الموعد

رسمياً.. الحكومة توافق على إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة ابتداءاً من هذا الموعد

انعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة لمواجهة الفيروس.

وقررت اللجنة خلال اجتماع اليوم عدة قرارات وهي كالتالي:

أولا السماع بعودة صلاة الجنازة:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أن يسمح بأداء صلاة الجنازة خارج المساجد، أو في الصحن المكشوف بالمسجد فقط في غير أوقات الصلاة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية على أن يتم مراجعة الموقف دوريا.

ثانيا الأفراح والمؤتمرات:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أن يسمح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقررت أيضاً اللجنة أن يسمح لوزيري الصحة والسياحة بدراسة ضوابط إعادة فتح الأندية الصحية بـ الفنادق اعتبارا من 21/9/2020.

ثالثا الثقافة:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أن يسمح بعودة معرض الكتاب بالإسكندرية في مناطق مفتوحة بشرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والبيئية.

وقررت أيضاً اللجنة عودة المهرجانات بشرط أن يكون الافتتاح والختام في مناطق مفتوحة وفي حالة العرض المسرحي والسينمائي يكون بنفس الشروط (50% من الطاقة الاستيعابية للمكان).

رابعا التموين والصناعة والتجارة:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أن يسمح بفتح معرض أهلا مدارس في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 20/9/2020 وحتى 28/9/2020 بشرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وشروط التهوية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

خامسا التربية والتعليم:

قررت اللجنة إعادة استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فصول محو الأمية بنفس القواعد والاشتراطات الصحية والاحترازية المتفق عليها في الأماكن المغلقة.

سادسا الشباب والرياضة

قررت اللجنة عودة تدريبات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة للرياضة والترفيه وفق الاشتراطات الصحية التي تحددها

وزارة الصحة وتتم مراجعة الموقف دورياً.

كما قررت اللجنة السماح بفتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق الضوابط والشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة.