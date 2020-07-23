رسمياً روسيا تعلن إنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، أن موسكو قد تبدأ إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت ماتيفينكو – في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في البرلمان – “أن الروس ستتيح لهم فرصة الحصول على اللقاح قبل نهاية العام الجاري”، مُضيفة: “بالتأكيد نحن أول دولة في العالم ستعلن عن لقاح تم اختباره سريريًا، فهذا الأمر مهم جدًا”، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

يُشار إلى أنه تم تأكيد إصابة 795 ألفا و38 شخصًا بفيروس كورونا المستجد في روسيا منذ بدء تفشي الوباء، كما تعافى 850 ألفا و330 شخصًا من المرض، وتشير أحدث البيانات في روسيا إلى أن هناك 12 ألفا و892 شخصا توفوا جراء إصابتهم بـ”كوفيد-19” على مستوى البلاد إلى الآن.