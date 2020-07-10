رسمياً .. سلبية نتائج مسحة كورونا الثالثة لجميع عناصر الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الجمعة عن سلبية نتائج المسحة الطبية الثالثة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد لجميع عناصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي كان تم إجراؤها في صباح يوم الأربعاء الماضي على ملعب مختار التتش بالمقر الرئيسي للنادي بالجزيرة.

وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التصريح التالي للموقع الرسمي للنادي الأهلي:

جميع عينات مسحة كورونا الثالثة التي أجراها لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، جاءت سلبية.

ويخضع الفريق الأهلاوي لهذه المسحات الطبية مثله مثل جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى في مطلع شهر أغسطس القادم من العام الجاري 2020.

يذكر أن تكاليف هذه المسحات الطبية يتحملها الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتخفيف الأعباء المالية على الأندية المحلية بعد الأزمات المالية التي ضربت عدة أندية في الأشهر الماضية نتيجة تعليق مسابقة الدوري العام منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وتعتبر المسحة الطبية للكشف عن وباء كورونا عاملاً أساسياً من أجل ضمان عودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى بدون وجود أي احتمالية على الإطلاق لتفشي العدوى من جديد بين اللاعبين ومن ثم لكافة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة منذ مدة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل التعايش مع الفيروس المستجد لعدة أشهر قادمة لحين اكتشاف اللقاح المناسب أو العلاج الفعال القادر على إنهاء هذه الأزمة العالمية.

ومن المتوقع نجاح خطة وزارة الشباب والرياضة بنسبة تصل إلى 100%، وخاصة بعدما أثبتت هذه التجربة مدى نجاحها في القارة الأوروبية على وجه التحديد التي شهدت استئنافاً لمعظم الدوريات الكبرى، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم تمكن من إنهاء الموسم بالكامل بعد اعتماده على هذه الخطة دون أن تظهر أي حالات كورونا بين اللاعبين أو الأطقم الفنية.

ويبقى الأمر المهم هو التزام جميع الأندية المصرية بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من أجل تفادي احتمالية إلغاء الموسم المحلي في حالة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري المصري في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يكشف اتحاد الكرة عن مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري العام خلال الأيام القليلة القادمة من خلال موقعه الرسمي إضافة إلى حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.