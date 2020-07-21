رسميا.. إعلان موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجديد 2020-2021

موعد بدء الدراسة بالجامعات، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020 -2021.

موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجديد 2020-2021

تبدأ الدراسة بالجامعات بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 /10 /2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا، لتنتهي الخميس 21 /1 /2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 /1 /2021 حتى الخميس 4 /2 /2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6 /2 /2021 حتى يوم الخميس 18 /2 /2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 /2 /2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، لتنتهي الخميس 10 /6 /2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة بكل كلية.