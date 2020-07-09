رسميًا.. تثبيت أسعار المنتجات البترولية حتى سبتمبر المقبل

رسميًا.. تثبيت أسعار المنتجات البترولية حتى سبتمبر المقبل

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت الأسعار الحالية في السوق المحلي، خلال الربع “يوليو / سبتمبر 2020”

وجرى الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.5 جنيه للتر البنزين 80، و 7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

وبحثت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت في السوق العالمي وسعر الصـرف للفتـرة أبريل / يونيو 2020، أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وأتت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية في العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، خصوصًا خلال الفترة أبريل / يونيو 2020، وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول، وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من الدول.

واطلعت اللجنة على توقعات كل المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع ( يوليو / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع أبريل / يونيو 2020 .

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.