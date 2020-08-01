رسمياً: روسيا تعلن موعد تلقيح سكانها ضد فيروس كورونا المستجد

أعلنت روسيا عبر تصرحيات صحفية من قبل وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد المعروف علمياً باسم كوفيد 19 في شهر أكتوبر المقبل.

وقال وزير الصحة الروسي، موراشكو في حديث خاص أدلى به إلى وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: “نحن نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجيا، ومن المخطط لذلك في شهر أكتوبر”.

وأوضح المسئول الروسي أنه سيتم بعد تسجيل اللقاح بدء استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج، وسيتم البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، وهم المدرسون والأطباء، مع المراقبة الطبية بعد التلقيح.