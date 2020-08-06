رغم الصعود الكبير .. توقعات الخبراء والبنوك تشير إلى استمرار ارتفاع الذهب

تستمر توقعات تجار الذهب والمحللون باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة رغم الصعود الكبير الذي حققه الذهب في الأسابيع الأخيرة والذي وصل بسعر الذهب إلى مستويات تاريخية محليا وعالميا.

واستمرت أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، في الارتفاع محليا منذ بداية أغسطس الجاري بنحو 46 جنيها للجرام بنسبة صعود 5.2%.

كما وصلت اسعار الذهب بذلك قيمة الصعود في سعر جرام الذهب في مصر (عيار 21) منذ بداية يوليو الماضي (أكبر الشهور صعودا بأسعار الذهب في 2020 إلى الآن) وحتى اليوم إلى 127 جنيها بنسبة 16%.

بينما ارتفاعت اسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الخميس

حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 923 جنيها

والجرام عيار 18 إلى 791 جنيها

والجرام عيار 24 إلى 1055 جنيها

والجنيه الذهب إلى 7384 جنيها.

بينما على الصعيد العالمي ارتفع سعر الأوقية منذ بداية يوليو الماضي وحتى الآن بنحو 268 دولارا بنسبة 15%، لتتجاوز حد الـ 2000 دولارا مسجلة مستوى تاريخي عند 2049 دولارا.

وتوقع سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، قائلاً: سيتمر الذهب في الصعود ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى ألف جنيه على نهاية شهر أغسطس الجاري بدون المصنعية.

وعلل سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، توقعاته إلى أن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو الصعود خلال الفترة المقبلة والتوقعات كلها تميل لاستمرارها في الزيادة مع زيادة القلق والتوترات بشأن الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه، قال نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث باسم الشعبة العامة، إيهاب واصف: إنه يرى أنه المزيد من الارتفاعات سوف تحدث في أسعار الذهب خلال عام 2020، ولكنها قد تتم بوتيرة أبطأ مما يحدث خلال الفترة الحالية.

ويتفق خبير الاستثمار، والمؤسس ومدير الاستثمار بشركة “أدفايزبول هولدينج”، أيمن أبو هند مع توقعات التجار، حيث قال في تصريحات صحفية: إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى 2300 دولار للأوقية خلال الشهرين الجاري والمقبل.

وأضاف خبير الاستثمار، والمؤسس ومدير الاستثمار بشركة “أدفايزبول هولدينج”،: أن هذه التوقعات تعود لاستمرار حالة عدم الوضوح في الأوضاع الاقتصادية العالمية وصعود بورصات الأسهم العالمية عن مستوياتها الحقيقية بما يتوقع معه حدوث حركة تصحيحية ربما تكون في الربع الرابع.

وأكمل: المخاوف من الحركة التصحيحية تدفع المستثمرين للتحوط من خلال العقود الآجلة للذهب خاصة أن ارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا تزيد من دفع أسواق الأسهم لأعلى من قيمتها الحقيقية بدرجة أكبر، وهو ما يسهم في ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

يذكر أن في تقرير يوم الثلاثاء قبل الماضي، رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنك: إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.