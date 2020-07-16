رغم انخفاض أعداد الإصابة.. خبير بـ”الصحة العالمية” ينبه مصر من كورونا

دعا استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، إلى عدم التسرع بإعلان تخطي مرحلة ذروة فيروس كورونا المستجد، لأننا لا نزال في الموجة الأولى من انتشار الفيروس.

جاء ذلك تعقيبا على انخفاض بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول بكورونا، ومن بينها مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن “أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا”، اليوم الخميس.

وتابع “الخولي”: “الانخفاض مؤشر جيد للإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة كورونا، لكن من المهم مراجعة تفاصيل أخرى منها سياسات كل دولة في فحص المرضى وعزلهم والإبلاغ عن الحالات، وكلها خطوات يجب أن تؤخذ في الحسبان لأننا نعلم أن المرض يأتي في شكل موجات صغيرة، ومن المهم مجددًا عدم التسرع باعتبار أن الانخفاض يعد انتهاء للذروة أو الموجة الأولى”.