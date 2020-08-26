روسيا تدعو دول مجموعة “بريكس” للتخلي عن الدولار في التجارة

روسيا تدعو دول مجموعة “بريكس” للتخلي عن الدولار في التجارة

اجتمع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس عقد مؤخرا لوزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في مجموعة “البريكس” التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ودعا “مانتوروف” إلى زيادة التعاملات بين الدول الأعضاء بمجموعة “البريكس” بالعملات الوطنية والتخلي عن الدولار.

وقال مانتوروف إن التجارة بالعملات الوطنية تعد جانبا أساسيا من التعاون بين دول مجموعة “البريكس”، التي تسيطر على حصة تبلغ 17% من التجارة العالمية.

وقال “مانتوروف” : “إن الاستخدام الرشيد والمتوازن لهذه الأداة سوف يساعد على زيادة استقرار اقتصادات بلداننا وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي”.

ودعا مانتوروف وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في مجموعة “البريكس” إلى استخدام بنك التنمية الجديد (NDB) التابع للمجموعة بشكل أكثر فاعلية.

الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمس يشكل نحو 21 تريليون دولار، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض.