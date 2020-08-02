روسيا تعلن البدء في تصنيع لقاح ضد فيروس كورونا في نوفمبر المقبل

روسيا تعلن البدء في تصنيع لقاح ضد فيروس كورونا في نوفمبر المقبل

أعلن مدير عام مركز فيكتور الروسي للبحوث العلمية، رينات ماكسيوتوف، أن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر المقبل.

وقال مدير عام مركز فيكتور الروسي للبحوث العلمية في تصريحات صحفية نقلتها قناة روسيا اليوم، الأحد:

” نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر من هذا العام، لذلك، من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل”… وأضاف أنه “سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل”.

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، خلال اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة فيكتور ضد الفيروس في سبتمبر، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر.