ريال مدريد على موعد الليلة بالتتويج رسميا بالدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال، في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ليجا”.

ويخوض ريال مدريد مباراته اليوم متصدرًا لجدول ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة يليه برشلونة في المركز الثاني وفي جعبته 79 نقطة، ويسعى الفريق الملكي للفوز في مباراته لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

وبغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة، بسبب فارق النقاط بين متصدر الدوري والوصيف فإذا حسم الريال مباراته اليوم بالفوز سيتُوج بلقب الدوري رسميًا.

في السياق، يدخل فياريال المباراة وعينه على حسم المركز الخامس بجدول الليجا، لحجز مقعد مؤهل إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة للبطولة الدوري الأوروبي، حيث يتواجد الفريق الملقب بالغواصات حاليًا في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.