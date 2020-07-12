سداد على 20 عاما.. طريقة الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم

شقق جاهزة للتسليم بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح إعلانات بيع وحدات سكنية، تعاونا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين متوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب.

ونستعرض تفاصيل الطرح الجديد من شقق صندوق الإسكان الاجتماعي:

2271 وحدة موزعة على مستوى 9 محافظات، هي الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي في “القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، وأسيوط، ودمياط، والمنيا، وقنا”، في مشروعات “دار مصر، وجنة، وسكن مصر”.

خصص البنك المركزي 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري، من أجل إتاحة التمويل لمتوسطي الدخل بسعر عائد يبلغ نحو 8% مُتناقصة سنويًا؛ لمدة سداد تصل لـ 20 عامًا، كما جرى السماح لشركات إعادة التمويل العقاري، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة 50 ألف جنيه، وللأعزب ألا يتجاوز 40 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة 2.250 مليون جنيه، لوحدة لا تزيد مساحة الشقة على 150 مترًا، وتكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

سكن مصر

تتوفر شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة في “أكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، وغرب قنا، وناصر غرب أسيوط، والقاهرة الجديدة”،وتتراوح المساحات من 106 أمتار حتى 118 مترًا، بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه حتى 950 ألف جنيه.

ويصل سعر الوحدة التي تبلغ مساحتها 106 أمتار في المنيا الجديدة، لـ364 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل إلى نحو 676 ألف جنيه، وفي القاهرة الجديدة هي الأغلى، بأسعار تتراوح من 811 ألف جنيه حتى 880 ألف جنيه، وفي غرب أسيوط وغرب قنا تبدأ الأسعار من 368 ألف جنيه حتى 395 ألف جنيه.

ويبلغ مقدم الحجز لشقق سكن مصر لـ40 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه مصاريف تسجيل “لا تُرد ولا تُسترد”.

دار مصر

بمساحات تتراوح من 130 – 140 مترًا، تطرح 575 وحدة سكنية في 4 مدن، ضمن مشروع دار مصر، وهي مدن “15 مايو، والعاشر من رمضان، والسادات، وحدائق أكتوبر”، حيث تصل أسعار الوحدات في مدينة حدائق أكتوبر لـ 981 ألف جنيه، وفي العاشر من رمضان لـ 610 آلاف جنيه للشقق التي تبلغ مساحتها نحو 115 مترا، وفي السادات تصل الشقة لـ 680 ألف جنيه، وفي 15 مايو تصل الشقة الـ130 مترًا إلى نحو 831 ألف جنيه، ويصل مقدم الحجز لـ 60 ألف جنيه، و500 جنيه مصاريف تسجيل “لا تُرد ولا تُسترد”.

جنة

1005 وحدات سكنية سوف تطرح ضمن مشروع جنة، في 4 مدن، هي: “6 أكتوبر، والعبور، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد”، بمساحات تتراوح بين 100 -150 مترًا، ويصل سعر الوحدة التي تبلغ 100 متر في مدينة أكتوبر لـ 966 ألف جنيه، والشقة الـ 130 مترا وصلت إلى مليون و255 ألف جنيه، وفي الشيخ زايد، تصل الشقة الـ 100 متر إلى نحو مليون و216 ألفا، وفي دمياط الجديدة وصلت الشقة الـ130 مترا إلى مليون و200 ألف جنيه، ويصل مقدم الحجز لشقق جنة 80 ألف جنيه، 500 جنيه مصاريف تسجيل “لا تُرد ولا تُسترد”.

طريقة ومواعيد التقديم:

يفتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الإلكتروني، ثم تسجل البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

ويقدم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من الأحد 19 يوليو، حتى 20 أغسطس المقبل، وسيجرى التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg.

تسديد 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، بعد التخصيص، وستتاح شهرا كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، بالطريقة نفسها السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.