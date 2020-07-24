وزير الري الأسبق: إثيوبيا تسعى إلى اتفاق غير ملزم حول سد النهضة

سد النهضة، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إنه يرى إذا لم تلتزم إثيوبيا بتعليمات الاتحاد الإفريقي، فإنه على مصر التوجه لمجلس الأمن لاتخاذ اللازم.

وأضاف وزير الري الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج “الجمعة في مصر” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الجمعة، أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة بعيدة عن المسئولية، وعن روح ما جاء على لسان الاتحاد الإفريقي، منوهًا إلى أن إثيوبيا أعلنت أنها لا ترغب في اتفاقية تكبل وتقيد بشأن سد النهضة مثلما جاء في تعبيرها، معتبرا أنه أمر محير.

وأوضح أنه إذا استطاع الاتحاد الإفريقي أن يلزم إثيوبيا بتصريحات الاتحاد “فأهلا وسهلا” بالمفاوضات، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن تستدعي الحكومة المصرية السفير الإثيوبي على هذه التصريحات المعادية والمخالفة لما تم الاتفاق عليه في الاتحاد الإفريقي.