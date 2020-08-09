سعر الدولار اليوم الأحد 9 أغسطس 2020.. الدولار يرتفع في 4 بنوك ويتراجع في بنك

سعر الدولار اليوم الأحد 9 أغسطس 2020.. الدولار يرتفع في 4 بنوك ويتراجع في بنك

ارتفع سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الأحد 9 أغسطس 2020 في 4 بنوك، وتراجع أيضاً سعر الدولار في بنك واحد، بينما استقر في باقي البنوك.

حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، بقيمة قرشين مسجلاً 15,93 جنيه للشراء و16,03 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم قرشاً واحداً في البنك الأهلي الكويتي “بيريوس”، وبنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليصل إلى 15,93 جنيه للشراء، و 16,03 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد، في بنك الاستثمار العربي ليصل إلى 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم فى بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، عند 15,91 جنيه للشراء و 16,01 جنيه للبيع.

واستقرأيضاً سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، وبنك الكويت الوطنين، عند 15,92 جنيه للشراء و 16,02 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك عودة، وبنك اتش اس بي سي، والبنك المصري الخليجي، وبنك كريدي أجريكول، عند 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم عند أعلى مستوى له بين البنوك في بنك البركة، وبنك التعمير والاسكان ومصرف أبوظبي وبنك مصر إيران للتنمية عند 15,94 جنيه للشراء و16,04 جنيه للبيع.

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