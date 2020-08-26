سعر الدولار اليوم.. الدولار يواصل تراجعه في البنوك بمنتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم.. الدولار يواصل تراجعه في البنوك بمنتصف التعاملات

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بمنتصف التعاملات، حيث تراجع سعر العملة الأمريكية في 11 بنك منذ بداية اليوم.

تحركات سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) والبنك العربي الأفريقي الدولى وبنك قناة السويس بقيمة قرشين وصولاً إلى 15,83 جنيه للشراء و 15,93 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم فى المصرف المتحد و المصرف العربى الدولى والبنك التجاري الدولي (CIB) بقيمة قرش واحد وصولاً إلى 15,83 جنيه للشراء و 15,93 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم فى بنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي المصري بقيمة قرش واحد وصولاً إلى 15,84 جنيه للشراء و 15,94 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس بقيمة قرشين مسجلاً 15,83 جنيه للشراء و15,93 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران للتنمية بقيمة قرش واحد وصولاً الى 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد في بنك عودة وصولاً إلى 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.

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