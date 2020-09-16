سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، في البنوك والسوق السوداء، ارتفع سعر الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات، وسجل أعلى سعر وهو 15,73 جنيه في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

متابعة لحظية لسعر الدولار اليوم في البنوك، حيث يشهد سعر الدولار حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية وذلك لتراجع سعر الدولار عالمياً، وبالتالي تراجع سعر بيع وشراء العملة الأمريكية في البنوك العاملة في مصر سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر .

سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق الموازي

HSBC أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر: 15.79 ج.م بنك مصر أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر: 15.72 ج.م

جدول سعر الدولار اليوم بالبنوك والموازي.

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 15.75 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

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الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

نشأة الدولار الأمريكي

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.