سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء:-

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15.83 أفضل بنك تشتري منه : بنك مصر ايران للتنمية 15.75 أفضل بنك تبيع له : بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 15.78 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم

متابعة لحظية لأسعار الدولار لتغيرات البنوك بشكل سريع عما كان عليه الحال في السابق وخاصة بعد تحرير صرف الجنيه مقابل سعر الدولار، يشهد سعر الدولار حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية وذلك لتراجع سعر الدولار في البورصات العالمية والبورصة المصرية، وبالتالي تراجع سعر بيع وشراء العملة الأمريكية في البنوك العاملة في مصر سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر .