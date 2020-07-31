سعر الدولار يتجه صوب أكبر انخفاض شهري عالمياً في 10 سنوات

واصل سعر الدولار اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، انخفاضه الكبير ليستكمل مساره نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري في عشر سنوات، إذ يخشى المستثمرون من صعوبة انتعاش الاقتصاد الأمريكي بفعل صعوبات في احتواء وباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ودعم ضعف الدولار الأمريكي ارتفاع سعر اليورو ، إذ لامست العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 1.19 دولار وهو أعلى سعر منذ مايو 2018، ليسجل اليورو أفضل أداء شهري منذ سبتمبر 2010.

وتزعزعت ثقة المستثمرين في الدولار الأمريكي أكثر بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بوتيرة سنوية 32.9% في الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة منذ الكساد الكبير.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 92.546 وهو مستوى لم يُسجل منذ مايو 2018.

وانخفض مؤشر سعر الدولار 4.9% في يوليو، فيما سجل القدر الأكبر من الانخفاض في آخر عشرة أيام، إذ ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في عدد من الولايات الأمريكية فيما تشير بعض البيانات الحديثة إلى أن التعافي الاقتصادي يخسر قوة الدفع.

وارتفع سعر اليورو إلى مستوى مرتفع بلغ 1.1908 دولار، قبل أن يستقر عند 1.1897 دولار، مرتفعا 0.5% خلال الجلسة.

وجرى تداول اليورو دون 1.10 دولار في مايو أيار، لكن بعد أن اتفق قادة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على صندوق انتعاش اقتصادي حجمه 750 مليار يورو بينما سيحصلون على الدين بشكل مشترك في دفعة كبيرة للتعاون في المنطقة، أقبل العديد من المستثمرين على شراء العملة الموحدة مجددا.

وبلغ سعر الدولار أدنى مستوى له في أربعة أشهر ونصف مقابل الين الياباني إلى 104.195 ين وبلغ في أحدث تعاملات 104.36، ليخسر 3.3% خلال الشهر الجاري.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني إلى 1.3143 دولار وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونص، وتراجع قليلا مقابل اليورو إلى 90.60 بنس.

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه مقابل الدولار، فيما خسرت العملة الأمريكية 0.3% أخرى إلى 0.9057 فرنك وهو أدنى مستوياته منذ أوائل 2015.