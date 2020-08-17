سعر الدولار يتراجع عالميًا قرابة أدنى مستوى في عامين بسبب تطورات سياسية بين أمريكا والصين

سعر الدولار يتراجع عالميًا قرابة أدنى مستوى في عامين بسبب تطورات سياسية بين أمريكا والصين

انخفض سعر الدولار بعد ارتفاع عملات السلع الأولية اليوم الاثنين، وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به، بحسب رويترز.

وتراجع سعر الدولار إلى 93.036، مقتربا من أدنى سعر خلال عامين في أواخر يوليو الماضي.

وارتفع سعر الدولار الأسترالي مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7196 دولار أمريكي.

وصعد سعر الدولار الكندي 0.2% وصولاً إلى 1.3240 مقابل الدولار الأمريكي.

وأرجأت الولايات المتحدة والصين مراجعة كانت مقررة يوم السبت المقبل، لاتفاق تجارة المرحلة 1 المبرم بينهما، حسبما قالته مصادر مطلعة على الخطط لرويترز، بسبب تضارب في جداول المواعيد.

وارتفع سعر اليورو 0.1 % إلى 1.1850 دولار، وصعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3096 دولار.

وتراجع سعر الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6531 دولار أمريكي، بعد أن قررت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات العامة شهرا في مواجهة تفش جديد لفيروس كورونا.