سعر الدولار يتراجع في البنوك ويسجل انخفاضا لأقل من 16 جنيهًا بـ”قناة السويس”

سعر الدولار يتراجع في البنوك ويسجل انخفاضا لأقل من 16 جنيهًا بـ”قناة السويس”

سعر الدولار شهد تراجعا بقيمة 3 قروش مقابل الجنيه وذلك في تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع في تعاملات اليوم.

سعر الدولار شهد انخفاضا بقيمة 3 قروش في بنكي القاهرة، والتعمير والإسكان، إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار شهد هبوطا 7 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار شهد تراجعا 4 قروش في بنكي كريدي أجريكول، والعربي الإفريقي إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار شهد هبوطا 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار شهد تراجعا قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار شهد هبوطا 8 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.