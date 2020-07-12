سعر الدولار يشهد تراجعا في البنوك مع بداية التعاملات

شهد سعر صرف الدولار، اليوم الأحد، تراجعا في 7 بنوك، في بداية التعاملات، مقارنة بأسعاره يوم الخميس الماضي، فيما شهدت العملة الأمريكية استقرارا في 4 بنوك أخرى.

انخفض سعر الورقة الخضراء قرشا واحدا في بنكي الأهلي، ومصر وسجل نحو 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار انخفاض بقيمة قرش في بنك القاهرة وبلغ نحو 15.93 جنيه للشراء، ونحو 16.03جنيه للبيع.

كما انخفضت العملة الأمريكية نحو قرش في بنك العربي الأفريقي، وسجل نحو 15.94 جنيه للشراء، ونحو 16.04 جنيه للبيع، وهبط الدولار قرشين في بنك الإسكندرية وسجل نحو 15.93 جنيه للشراء، ونحو 16.03 جنيه للبيع.

3 قروش هي قيمة تراجع الدولار في بنك التجاري الدولي وسجل نحو 15.93 جنيه، وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول وبلغ نحو 15.94 جنيه للشراء، ونحو 16.04 جنيه للبيع.

فيما حافظت العملة الأمريكية على قيمتها في بنك قناة السويس التي بلغت نحو 15.93 جنيه للشراء، ونحو 16.03 جنيه للبيع، كما شهدت استقرارا في بنك التعمير والإسكان ووصلت إلى نحو 15.95 جنيه للشراء، ونحو 16.05 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع، وبقي ثابتا في بنك البركة وسجل نحو 16.01 جنيه للشراء، ونحو 16.11 جنيه للبيع.