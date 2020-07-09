سعر الدولار يفقد 14 قرشًا خلال أسبوع.. والجنيه يتعافى من كورونا

فقد سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع قرابة 14 قرشًا بمتوسط عام في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري.

وطبقًا لمتوسط أسعار الدولار فقد تراجع سعر الدولار اليوم إلى 15.942 جنيهًا للشراء و16.042 جنيهًا للبيع، مقابل 15.971 جنيهًا للشراء و16.071 جنيها للبيع بتعاملات الأمس، بتراجع 3 قروش في يوم.

وكان سعر الدولار قد سجل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 16.08 جنيهًا للشراء و16.18 جنيهًا للبيع، مما يعني أن مقدار التراجع خلال الأسبوع الجاري قد سجل 14.4 قرشًا.

ويتعافى الجنيه المصري بشكل متسارع من تبعات أزمة كورونا التي ضربت عملات الأسواق الناشئة بقوة، إلا أن تأثيراتها كانت في حدود أقل على الجنيه، الذي لم يلبث أن عاد للارتفاع مجددًا.

وثمة توقعات بأن يستمر الجنيه المصري في التحسن خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع نجاح مصر في تدبير حزمة تمويلية بالنقد الأجنبي، وبدء تدفقات حركة السياحة، إلى جانب عودة الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين الحكومية المصرية بعد تخارج قوي في مارس الماضي، وانخفاض أقل في ابريل.

أفادت المجموعة المالية “هيرميس” أن أوضاع النقد الأجنبي بمصر شهدت تحسنا لافتا خلال الأسابيع الأخيرة انعكس في ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 38.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، في أول زيادة لها منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي.

وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية (هيرميس) – في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأربعاء- إن تحسن أوضاع النقد الأجنبي في مصر ساهم في تدعيم أداء العملة المحلية – الجنيه أمام الدولار الأمريكي.