سعر الدولار يواصل ارتفاعه في البنوك مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء

واصل سعر صرف صرف الدولار ارتفاعه اليوم في عدة بنوك مقابل الجنيه المصري، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في أغلب البنوك الأخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولارفي بنك الإسكان والتعمير عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.