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سعر الدولار يواصل ارتفاعه في البنوك مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء

كتبه أحمد نجيب 0
الدولار الأمريكي

واصل سعر صرف صرف الدولار ارتفاعه اليوم في عدة بنوك مقابل الجنيه المصري، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في أغلب البنوك الأخرى.

  • وارتفع  سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
  • وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.
  • وزاد سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.
  • واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
  • واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
  • واستقر سعر الدولارفي بنك الإسكان والتعمير عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.